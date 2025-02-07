«Акрон» объявил о переходе защитника из «Палермо», ранее выступавшего в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» объявил о трансфере 28-летнего румынского защитника Йонуца Неделчяру из итальянского «Палермо». Ранее футболист уже выступал в РПЛ в составе «Уфы».

Фото: ФК «Акрон»

«Приветствуем Йонуца в нашем клубе и желаем ему новых успехов на российских полях!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Неделчяру является воспитанником бухарестского «Динамо». В России Йонуц провёл четыре сезона в составе «Уфы». За это время защитник провёл 75 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также футболист выступал за греческий АЕК и итальянский «Кротоне». В составе сборной Румынии Неделчяру сыграл 27 матчей и забил два гола.