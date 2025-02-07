Владимир Гранат: Иван Игнатьев вошёл в историю, став первым россиянином в Алжире

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказал мнение о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«Наверное, в Алжире посильнее чемпионат и лучше условия для Ивана Игнатьева, или он захотел посмотреть новую культуру. Но он уже попал в книгу рекордов и вошёл в историю, став первым россиянином в Алжире», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» (с июня 2024 года), после чего перешёл в «Кабилию». До этого он играл за сербский «Железничар Панчево». Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара».