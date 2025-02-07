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Гарсия: многое изменилось после введения санкций, но с нетерпением жду дебюта за «Спартак»

Гарсия: многое изменилось после введения санкций, но с нетерпением жду дебюта за «Спартак»
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Новоиспечённый нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился эмоциями от своего перехода в стан красно-белых, о котором было объявлено в пятницу, 7 февраля.

— Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться. Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

— Можете назвать трёх футболистов «Спартака»?
— Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука, — сказал Гарсия в эфире «Матч ТВ».

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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