Дубль Дурана и гол Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой»
Поделиться
Завершился матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:20 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
07 февраля 2025, пятница. 18:20 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
1:0 Дуран – 22' 2:0 Дуран – 72' 3:0 Роналду – 74'
На 22-й минуте отличился нападающий Джон Дуран, проводящий свой первый матч в составе «Аль-Насра». На 72-й минуте колумбиец оформил дубль. Спустя ещё две минуты португалец Криштиану Роналду забил третий мяч в ворота «Аль-Фейхи».
После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 41 очко. Команда поднялась на третье место в таблице чемпионата. «Аль-Фейха» с 16 очками располагается на 14-й строчке.
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:38Седрик Гогуа вернулся в ярославский «Шинник» Официально
-
20:30
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:28
-
19:20
-
19:19
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:35
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
18:00