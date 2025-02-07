Дубль Дурана и гол Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой»

Завершился матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фейха». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:20 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На 22-й минуте отличился нападающий Джон Дуран, проводящий свой первый матч в составе «Аль-Насра». На 72-й минуте колумбиец оформил дубль. Спустя ещё две минуты португалец Криштиану Роналду забил третий мяч в ворота «Аль-Фейхи».

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 41 очко. Команда поднялась на третье место в таблице чемпионата. «Аль-Фейха» с 16 очками располагается на 14-й строчке.