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Фото: курьёзный автогол «Динамо» с участием Маричаля и Лещука в матче со «Спартаком»

Фото: курьёзный автогол «Динамо» с участием Маричаля и Лещука в матче со «Спартаком»
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Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль забил а в свои ворота в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком», проходящим в эти минуты. Уругвайский футболист не глядя сделал сильный пас назад, вратарь бело-голубых Игорь Лещук попытался обработать мяч, но он от ноги голкипера влетел под перекладину.

Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сразятся победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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