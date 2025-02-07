Канчельскис раскритиковал трансфер Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал трансфер голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак».

«Что касается Ильи Помазуна, я вообще не понимаю, как футболисты переходят из ЦСКА в «Спартак» или наоборот. Раньше такого вообще не могло быть. Сейчас мы к этому относимся слишком просто. Думаю, ему будет тяжеловато в «Спартаке», но покажет время, правильно ли поступил Помазун, перейдя в стан красно-белых», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.