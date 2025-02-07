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Дьяков: «Динамо» не нуждается в новых игроках, но клуб должен удержать Бителло

Дьяков: «Динамо» не нуждается в новых игроках, но клуб должен удержать Бителло
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что бело-голубым следует сохранить в команде полузащитника Бителло, который с опозданием прибыл на сборы. Сообщалось, что хавбек хочет покинуть «Динамо» и вернуться в Бразилию.

«Динамо» в первую очередь в зимнее трансферное окно нужно сохранить Бителло. Там непонятная эпопея: то он не приезжает в расположение команды, то уходит в «Ботафого», а сейчас приехал. Клубу необходимо удержать тех, кто сейчас есть в составе. Кроме того, вроде скоро подпишут правого парагвайского защитника. «Динамо» особо не нуждается в новых игроках, поэтому клуб не тратит деньги», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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