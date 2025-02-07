Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Седрик Гогуа вернулся в ярославский «Шинник»

Седрик Гогуа вернулся в ярославский «Шинник»
Комментарии

Ярославский «Шинник» объявил о возвращении защитника Седрика Гогуа. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.

Ивуариец выступал в составе «Шинника» с февраля по июль 2024 года. За это время Гогуа принял участие в 11 матчах клуба.

Последним клубом Гогуа были «Химки», к которым он присоединился летом 2024 года. За этот период он принял участие в четырёх встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ранее Седрик также выступал за московский ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

Материалы по теме
Официально
«Шинник» объявил о подписании нигерийского экс-нападающего «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android