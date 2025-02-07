Седрик Гогуа вернулся в ярославский «Шинник»

Ярославский «Шинник» объявил о возвращении защитника Седрика Гогуа. Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления.

Ивуариец выступал в составе «Шинника» с февраля по июль 2024 года. За это время Гогуа принял участие в 11 матчах клуба.

Последним клубом Гогуа были «Химки», к которым он присоединился летом 2024 года. За этот период он принял участие в четырёх встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ранее Седрик также выступал за московский ЦСКА. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.