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Итальянский журналист назвал причину возможного срыва перехода Илича в «Спартак»

Итальянский журналист назвал причину возможного срыва перехода Илича в «Спартак»
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Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант рассказал, по какой причине полузащитник Иван Илич может не перейти из «Торино» в «Спартак».

«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», — приводит слова Элефанта Metaratings.

Ранее главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что, скорее всего, 23-летний футболист не присоединится к его команде. Также в СМИ появлялась информация, что «Спартак» договорился с «Торино» о переходе Илича за € 22 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Илича с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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