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Директор «Аль-Насра»: устроим большой праздник, когда Роналду забьёт 1000 голов за карьеру

Директор «Аль-Насра»: устроим большой праздник, когда Роналду забьёт 1000 голов за карьеру
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Коммерческий директор «Аль-Насра» Жорди Дюранте считает, что 40-летний нападающий команды Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 голов, выступая в составе этого саудовского клуба. На текущий момент португальский футболист забил 924 мяча.

– Как тяжело работать в клубе, в котором есть большая звезда в лице Роналду?
– Очень просто. Он помогает всем в клубе быть более профессиональными и привлекает к нам внимание иностранцев. Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всём.

– Он близок к отметке в 1000 мячей. Как вы думаете, он её преодолеет?
– Я уверен, что он забьёт 1000 голов во время выступлений за «Аль-Наср». По этому поводу мы устроим большой праздник, – приводит слова Дюранте Metaratings.

Роналду забил 789 голов на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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