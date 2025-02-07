Аршавин — об автоголе «Динамо»: Лещук так красиво закончил год и так красочно его начал

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о курьёзном автоголе московского «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком», проходящем в эти минуты. Уругвайский защитники Николас Маричаль не глядя сделал сильный пас назад, вратарь бело-голубых Игорь Лещук попытался обработать мяч, но он от ноги голкипера влетел под перекладину.

«Курьёзный автогол. Лещук так красиво закончил год голом в ворота «Ахмата» и так красочно его начал. Для «Динамо» хорошо, что это сейчас произошло. Кто ошибся больше: Маричаль или Лещук? Оба могли сыграть лучше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.