Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — об автоголе «Динамо»: Лещук так красиво закончил год и так красочно его начал

Аршавин — об автоголе «Динамо»: Лещук так красиво закончил год и так красочно его начал
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о курьёзном автоголе московского «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком», проходящем в эти минуты. Уругвайский защитники Николас Маричаль не глядя сделал сильный пас назад, вратарь бело-голубых Игорь Лещук попытался обработать мяч, но он от ноги голкипера влетел под перекладину.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

«Курьёзный автогол. Лещук так красиво закончил год голом в ворота «Ахмата» и так красочно его начал. Для «Динамо» хорошо, что это сейчас произошло. Кто ошибся больше: Маричаль или Лещук? Оба могли сыграть лучше», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу красно-белых.

Материалы по теме
Фото: курьёзный автогол «Динамо» с участием Маричаля и Лещука в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android