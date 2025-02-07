Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал приобретение Ливая Гарсии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал приобретение нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

«Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям.

Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих? Когда идём к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдём способ, как использовать Гарсию», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.