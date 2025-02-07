Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал приобретение Ливая Гарсии

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал приобретение Ливая Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал приобретение нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

«Это очень важное приобретение для клуба. Очень хороший, сильный и быстрый нападающий, который умеет забивать. Надеюсь, что он быстро адаптируется к команде, к нашему футболу и целям.

Он конкурент Манфреда Угальде или фланговых нападающих? Когда идём к цели, мы не говорим о конкуренции, мы все в одной лодке. Думаю, что найдём способ, как использовать Гарсию», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Самый дорогой трансфер в истории «Спартака»! Гарсия учился у легендарных нападающих
Самый дорогой трансфер в истории «Спартака»! Гарсия учился у легендарных нападающих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android