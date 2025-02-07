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Представители Винисиуса считают его зарплату в € 15 млн несправедливой — The Athletic

Представители Винисиуса считают его зарплату в € 15 млн несправедливой — The Athletic
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Мадридский «Реал» начал переговоры с крайним нападающим Винисиусом Жуниором о пролонгации его трудового соглашения, заканчивающегося летом 2027 года. При этом представители 24-летнего футболиста хотят, чтобы новый оклад «более точно отражал статус Винисиуса как одного из лучших игроков мира». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, текущая заработная плата Винисиуса в «Королевском клубе» составляет € 15 млн без учёта налогов и после получения различных бонусов, в том числе за победу бразильца в номинации «Лучший футболист года» по версии ФИФА. Сообщается, что агенты 24-летнего нападающего уже отклонили первое предложение «Реала» о зарплате по новому контракту.

Винисиус играет за «сливочных» с 2018 года. За этот период он принял участие в 293 матчах во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 83 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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