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Динамо — Спартак, результат матча 7 февраля, счет 0:1, Winline Зимний Кубок РПЛ 2025

«Спартак» победил «Динамо» и вышел в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ
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Завершился матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

На 32-й минуте защитник бело-голубых Николас Маричаль забил гол в свои ворота.

Благодаря этой победе «Спартак» вышел в финал турнира, где встретится с «Зенитом». Решающий матч состоится 11 февраля.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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