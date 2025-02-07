«Зенит» сыграет со «Спартаком» в финале Зимнего Кубка РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ, который состоится 11 февраля. Игра пройдёт в Абу-Даби.

В пятницу, 7 февраля, сине-бело-голубые победили «Ростов» со счётом 2:1. По итогам группового этапа соревнования «Зенит» набрал пять очков и занял первое место в квартете В. Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. После двух встреч турнира «Спартак» заработал шесть очков и расположился на первой строчке в группе А.

В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар». В игре за пятое место — «Динамо» и «Ростов». Обе встречи пройдут 10 февраля.

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