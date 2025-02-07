Михаил Игнатов высказался о новичке «Спартака» Гарсии

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал приобретение нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

— Только сегодня познакомились. Он в обед приехал. Завтра увидим его в тренировках. Пока только пообщаться успели.

— По комплекции похож на Угальде?

— Очень крепкий. Даже повыше Манфреда.

— Такие покупки делают вас фаворитами в борьбе за чемпионство?

— Идём от игры к игре. Выходим играть в футбол и выигрывать, — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.