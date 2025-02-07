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Зимний Кубок РПЛ 2025: результаты на 7 февраля, календарь, таблица

Результаты матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля
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7 февраля состоялись две встречи в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матча Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля:

  • «Ростов» — «Зенит» — 1:2;
  • «Динамо» Москва — «Спартак» — 0:1.

В финале данного турнира «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра пройдёт 11 февраля в Абу-Даби. В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар». В игре за пятое место — «Динамо» и «Ростов». Обе встречи пройдут 10 февраля.

По формату турнира команды были разделены на две группы. Каждая команда сыграла с каждой в группе.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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