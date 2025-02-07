Квинси Промес: очень скучаю по «Спартаку», смотрю каждый матч

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Дубай Юнайтед», заявил, что скучает по московскому клубу и продолжает следить за командой.
— Веришь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне?
— Надеюсь.
— Скучаешь по «Спартаку»?
— Очень.
— Как часто смотришь матчи «Спартака»?
— Каждый матч, — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).
Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.