«Спартак» — «Зенит»: когда пройдёт финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, во сколько начало игры

11 февраля состоится финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В пятницу, 7 февраля, сине-бело-голубые победили «Ростов» со счётом 2:1. По итогам группового этапа соревнования «Зенит» набрал пять очков и занял первое место в квартете В. Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. После двух встреч турнира «Спартак» заработал шесть очков и расположился на первой строчке в группе А.

В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар». В игре за пятое место — «Динамо» и «Ростов». Обе встречи пройдут 10 февраля.

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