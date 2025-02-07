«ПСЖ» — «Монако»: стартовые составы команд на матч 21-го тура Лиги 1

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Сегодня, 7 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Маркиньос, Пако, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Баркола, Кварацхелия.

«Монако»: Маецки, Магасса, Мависса, Керер, Энрике, Вандерсон, Аклиуш, Закария, Минамино, Биерет, Эмболо.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин остались на скамейке запасных.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.