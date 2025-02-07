Вратарь «Динамо» Лещук прокомментировал курьёзный автогол в матче со «Спартаком»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о курьёзном автоголе в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1). Напомним, уругвайский защитник Николас Маричаль не глядя сделал сильный пас назад, вратарь бело-голубых попытался обработать мяч, но он от ноги голкипера влетел под перекладину.

— Маричаль взял вину за автогол на себя.

— Согласен с Нико (смеётся). Он просто не посмотрел, куда отдаёт передачу. Возможно, мне нужно было попробовать выбить мяч в подкате. Мы учились отбивать удары соперника, удары своих — ещё нет. Может быть, этому будет посвящён следующий сбор (смеётся).

— Готов к троллингу?

— После всего, что было, уже спокойно отношусь, — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Спартак» вышел в финал турнира, где встретится с «Зенитом». Решающий матч состоится 11 февраля.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».