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Главный врач «Динамо» Родионов рассказал о травме Луиса Чавеса

Главный врач «Динамо» Родионов рассказал о травме Луиса Чавеса
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов поделился информацией о травме полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, которую он получил во время матча Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

— Что случилось с Чавесом?
— Контузия четырёхглавой. У него там был ушиб, и на фоне этого латеральная головка четырёхглавой мышцы заспазмировалась. Не было смысла рисковать, чтобы ухудшить состояние. Завтра утром посмотрим и сделаем дополнительное УЗИ и ультразвуковое исследование. Это контузия мышцы, а не разрыв или ещё что-то. Только утром можно будет понять, насколько это серьёзно. Сейчас мышцы остынут, и будем отталкиваться от того, как он себя будет чувствовать, — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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