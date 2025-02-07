Главный врач «Динамо» Родионов рассказал о травме Луиса Чавеса

Главный врач «Динамо» Александр Родионов поделился информацией о травме полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, которую он получил во время матча Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

— Что случилось с Чавесом?

— Контузия четырёхглавой. У него там был ушиб, и на фоне этого латеральная головка четырёхглавой мышцы заспазмировалась. Не было смысла рисковать, чтобы ухудшить состояние. Завтра утром посмотрим и сделаем дополнительное УЗИ и ультразвуковое исследование. Это контузия мышцы, а не разрыв или ещё что-то. Только утром можно будет понять, насколько это серьёзно. Сейчас мышцы остынут, и будем отталкиваться от того, как он себя будет чувствовать, — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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