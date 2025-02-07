Вратарь «Динамо» Лещук: моей явной ошибки в пропущенном мяче от «Спартака» нет

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что в курьёзном автоголе, пропущенном в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1), не было его явной ошибки.

— Маричаль, видимо, не успел посмотреть, где я стою, и отдал пас не глядя. Так получилось, что мне чуть-чуть не хватило, чтобы достать мяч. Это глупая ошибка, но не вижу в этом ничего страшного, ведь это единичный случай. Когда просят играть ногами, бывает и такое. Нико после пропущенного мяча подбодрили. Ничего такого, ведь такое бывает, тем более это неофициальная игра. В таких матчах ошибки воспринимаются не так, как в официальных встречах. Можно поискать варианты, где я мог сыграть иначе. Но моей явной ошибки в этом мяче нет. Нужно было сыграть по-другому, чтобы избежать гола.

— Команда поддержала?

— А меня зачем поддерживать? Я поддерживал команду и давал шанс реабилитироваться во время игры, — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, уругвайский защитник Николас Маричаль не глядя сделал сильный пас назад, вратарь бело-голубых попытался обработать мяч, но он от ноги голкипера влетел под перекладину.