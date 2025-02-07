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Игорь Лещук: ближе к 30 годам сборы легче либо за счёт опыта, либо за счёт лени

Игорь Лещук: ближе к 30 годам сборы легче либо за счёт опыта, либо за счёт лени
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об адаптации к сборам команды.

«Адаптировались к сборам. Ближе к 30 годам сборы переносятся легче либо за счёт опыта, либо за счёт лени (смеётся). Мне полегче, а ребята бывают с кислыми лицами», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Лещук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, один из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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