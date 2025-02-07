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Игрок «Спартака» Литвинов оценил зимние сборы под руководством Станковича

Игрок «Спартака» Литвинов оценил зимние сборы под руководством Станковича
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Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов оценил зимние сборы под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Первые зимние сборы со Станковичем, как и обычные, высокие нагрузки. Тренерский штаб всё распределяет грамотно, чтобы мы постепенно подходили к высоким нагрузкам, а где-то было полегче. Сейчас много бегов, силовых и высокоинтенсивных упражнений. Ничего обычного. Не скажу, что это одни из самых тяжёлых сборов – все примерно на одинаковом уровне. Кто-то по-разному даёт нагрузку, а кто-то старается через упражнения ставить игру на всё поле или через короткие передачи», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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