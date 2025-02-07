Защитник «Спартака» Хлусевич рассказал о знакомстве с новичком команды Гарсией

Крайний защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об общении с новоиспечённым нападающим красно-белых Ливаем Гарсией.

«Успели чуть пообедать с Гарсией, совсем немного поговорить. Как такового представления команде не было, потому что после поехали сразу на матч. Пока ещё не смотрел видео его игры. Знаю, что играл в Греции в АЕКе», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Михаил Игнатов высказался о новичке «Спартака» Гарсии

Самые титулованные футбольные клубы России: