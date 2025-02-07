Руслан Литвинов: скучаем по Промесу, он в любой момент усилит «Спартак»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем нападающем красно-белых Квинси Промесе, ныне выступающем за «Дубай Юнайтед».

«Сегодня с Промесом не виделись. Но недавно приезжал к нам в отель. Мы скучаем по нему и ждём, когда он вернётся. Он успел рассказать про свою жизнь и расспрашивал: «Как Россия?» Он в любой момент усилит «Спартак», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В составе «Спартака» нидерландский нападающий выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017).

Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.