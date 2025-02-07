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Даниил Хлусевич: «Спартак» всегда можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство

Даниил Хлусевич: «Спартак» всегда можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос об участии красно-белых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«У нас есть полноценных два состава. Думаю, к сезону подойдём в полной боевой готовности. О борьбе за чемпионство пока речь не шла. Ещё даже не возобновился сезон, об этом рано говорить. «Спартак» всегда можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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