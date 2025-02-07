Руслан Литвинов: единственная задача «Спартака» — чемпионство в РПЛ

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал чемпионство в РПЛ единственной задачей красно-белых.

«Даже после первой игры в чемпионате мы говорим, что единственная задача «Спартака» — это чемпионство в РПЛ. Нет ни о чём другом речи. Бывают моменты, когда мы теряем очки и все сразу начинают говорить, что у нас нет шансов. Однако сейчас всё по-другому — все ребята настроены только на победу и хотят взять золотые медали», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команду с прошлого лета возглавляет сербский тренер Деян Станкович.