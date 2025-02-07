Игрок «Спартака» Литвинов высказался о новичке команды Гарсии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о новоиспечённом нападающем красно-белых Ливае Гарсии.

«Что касается Ливая Гарсии, то ко всем новичкам мы стараемся относиться одинаково. Это футбольный мир, где все меняют команды. Самое главное — встречать и принимать, чтобы он быстрее адаптировался к новой команде и стране, где совсем другой менталитет. Мы чисто по-дружески относимся к этому и стараемся, чтобы ребята чувствовали себя комфортно. Что касается ритуала, то вы всё уже знаете — ребята обязательно споют, а может, кто-то станцует. Они сами выбирают песню», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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