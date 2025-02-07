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Станкович высказался о грядущем финале Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом»

Станкович высказался о грядущем финале Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, насколько на текущий момент принципиально победить «Зенит», с которым красно-белые встретятся в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Конечно, победить всегда приятно, но приятнее выигрывать по окончании сезона. Что касается этого турнира, то все матчи были замечательными, нужно отметить организаторов, потому что всё было сделано действительно хорошо. В финале нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который является фаворитом в борьбе за титул», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Финальная встреча турнира между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 11 февраля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В пятницу, 7 февраля, сине-бело-голубые победили «Ростов» со счётом 2:1. По итогам группового этапа соревнования «Зенит» набрал пять очков и занял первое место в квартете В. Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. После двух матчей турнира «Спартак» заработал шесть очков и расположился на первой строчке в группе А.

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