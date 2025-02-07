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Радимов: в матчах «Спартака» и Динамо» Лещук всегда главная персона

Радимов: в матчах «Спартака» и Динамо» Лещук всегда главная персона
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о курьёзном автоголе московского «Динамо» во встрече Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1). Напомним, уругвайский защитник Николас Маричаль не глядя сделал сильный пас назад, вратарь бело-голубых Игорь Лещук попытался обработать мяч, но он от ноги голкипера влетел под перекладину.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

«В матчах «Спартака» и Динамо» этот вратарь всегда главная персона. И эта игра не стала исключением. Один мяч решил исход встречи, он был забит в таком стиле… Кто, если не он?

Ошибка Маричаля в том, что пас неудобный. Но и Лещук мог лучше открыться. И зачем он тянулся к мячу правой ногой? В конце концов, можно было прыгнуть и руками сыграть, пусть свободный будет. Но он выбрал худший из вариантов. Может, «Спартаку» сделать предложение Лещуку? Давайте объективно: «привёз» гол человек, и команда проиграла», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Спартак» вышел в финал турнира, где встретится с «Зенитом». Решающий матч состоится 11 февраля.

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

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