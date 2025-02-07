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«Пожалеете об этом». Экс-игрок «Спартака» Давыдов не прошёл просмотр в «БроукБойз»

«Пожалеете об этом». Экс-игрок «Спартака» Давыдов не прошёл просмотр в «БроукБойз»
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов сообщил, что он не прошёл просмотр в медийную футбольную команду «БроукБойз».

«Не прошёл просмотр в «БроукБойз». Я открыт для предложений. Конечно, у меня есть обида на Тёму [Райзена], на Диму [Егорова] (президенты «БроукБойз». — Прим. «Чемпионата»). Есть главный тренер, он решает. Виталий Александрович [Дьяков] и Антон Васильевич [Соснин], но что есть, то есть. Вы пожалеете об этом.

Я не могу уехать (сейчас «БроукБойз» находятся в Абу-Даби. — Прим. «Чемпионата»). Но благодаря ребятам из 2DROTS, у которых я взял денег, смогу поехать. Просто спасают меня ребята. Нет у меня наличных, чтобы доехать до аэропорта Дубая. 12 тысяч выйдет – это ужасно (в оригинале использовалось нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»). Я в месяц столько не зарабатываю. Так бывает, что поделать», — сказал экс-футболист «Спартака» в видео в телеграм-канале «Шум футбола».

Давыдов является выпускником академии «Спартака». В составе взрослой команды красно-белых нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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