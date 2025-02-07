Аршавин — о трансфере Гарсии: «Спартак» говорит, что готов дать бой «Зениту»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии, а также поделился мыслями о борьбе красно-белых с сине-бело-голубыми за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я надеюсь, что фаворитом пока остаётся «Зенит». Главным фаворитом. Но в «Спартаке» понимают, что игра у команды идёт. И этими покупками «Спартак» говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту» на весеннем отрезке».

«Спартаку» нужна глубина состава. Им ещё нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.