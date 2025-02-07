Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о трансфере Гарсии: «Спартак» говорит, что готов дать бой «Зениту»

Аршавин — о трансфере Гарсии: «Спартак» говорит, что готов дать бой «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии, а также поделился мыслями о борьбе красно-белых с сине-бело-голубыми за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я надеюсь, что фаворитом пока остаётся «Зенит». Главным фаворитом. Но в «Спартаке» понимают, что игра у команды идёт. И этими покупками «Спартак» говорит: «Мы принимаем вызов и готовы дать бой «Зениту» на весеннем отрезке».

«Спартаку» нужна глубина состава. Им ещё нужен игрок в центр полузащиты. Хочется такого игрока, который точно даст качества», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Самый дорогой трансфер в истории «Спартака»! Гарсия учился у легендарных нападающих
Самый дорогой трансфер в истории «Спартака»! Гарсия учился у легендарных нападающих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android