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«Брест» в гостях обыграл «Нант» в матче 21-го тура Лиги 1

«Брест» в гостях обыграл «Нант» в матче 21-го тура Лиги 1
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Брест». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Брест
Брест
0:1 Ажорк – 9'     0:2 Лис-Мелу – 90+6'    

Первый гол в матче был забит на девятой минуте. Его автором стал нападающий «Бреста» Людовик Ажорк. Результативную передачу отдал полузащитник Пьерр Лис-Мелу. Второй мяч гости забили на 90+6-й минуте, его автором стал Лис-Мелу.

После этой победы в активе «Бреста» стало 31 очко. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с 21 очком находится на 14-й строчке.

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