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Представители ЦСКА прибыли в Бразилию, чтобы завершить переход Лоррана — Flazoeiro

Представители ЦСКА прибыли в Бразилию, чтобы завершить переход Лоррана — Flazoeiro
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Представители московского ЦСКА прилетели в Бразилию с целью окончательно завершить сделку по переходу 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана из «Фламенго» в стан красно-синих. Об этом сообщает Flazoeiro в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агенты бразильского футболиста не хотят нарушать договорённостей, достигнутых с ЦСКА. В связи с этим сотрудники московского клуба проведут тестирование, чтобы выяснить физическое состояние Лоррана.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что ЦСКА и «Фламенго» близки к закрытию сделки по Лоррану за € 8 млн. Однако позднее сообщалось, что сам 18-летний полузащитник принял решение не переходить в стан красно-синих.

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