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«Первый гол после 40-летия». Роналду — о победе «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фейхой»

«Первый гол после 40-летия». Роналду — о победе «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фейхой»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 19-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (3:0), в котором 40-летний футболист отметился голом.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
07 февраля 2025, пятница. 18:20 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
1:0 Дуран – 22'     2:0 Дуран – 72'     3:0 Роналду – 74'    

«Победа и первый гол после 40-летия!» — написал португалец в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Роналду исполнилось 40 лет 5 февраля. На текущий момент нападающий забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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