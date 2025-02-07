«Первый гол после 40-летия». Роналду — о победе «Аль-Насра» в матче с «Аль-Фейхой»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 19-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (3:0), в котором 40-летний футболист отметился голом.

«Победа и первый гол после 40-летия!» — написал португалец в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Роналду исполнилось 40 лет 5 февраля. На текущий момент нападающий забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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