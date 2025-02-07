«Илья никогда не был вторым». Агент Помазуна — о конкуренции в «Спартаке»

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем голкипера «Спартака» Ильи Помазуна, высказался о конкуренции своего клиента за место в основном составе красно-белых.

— Вы не согласны с тем, что Илья пришёл в «Спартак» вторым номером?

— Он никогда не был вторым. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Я верю в то, что он может быть первым номером в «Спартаке». В квалификации Ильи я не сомневаюсь. Максименко показывает хороший уровень, он прибавил сильно как вратарь. Думаю, у них будет здоровая и нормальная конкуренция. Главное — честная, в отличие от других моментов, которые были в карьере Ильи, — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.