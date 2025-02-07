«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Луисом Энрике до 2027 года

«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Луисом Энрике. Предыдущий контракт 54-летнего специалиста был рассчитан до окончания нынешнего сезона.

«Я очень рад продолжить эту историю с «Пари Сен-Жермен». Чувствую себя здесь очень комфортно. У нас есть всё необходимое для проведения работы в наилучших условиях. Я думаю, что будущее выглядит очень светлым, и надеюсь добиться ещё больших успехов с этим клубом», — приводит слова Энрике пресс-служба парижского клуба.

Испанский специалист занял должность главного тренера «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период под его руководством французский гранд выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также дважды – Суперкубок этой страны.

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