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«На футболиста вроде похож». Игорь Шалимов высказался о новичке «Спартака» Гарсии

«На футболиста вроде похож». Игорь Шалимов высказался о новичке «Спартака» Гарсии
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Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о приобретении красно-белыми нападающего Ливая Гарсии.

«Откуда он? Тринидад и Тобаго? Я был там. Вот что могу сказать. На футболиста вроде похож. Он приехал на лавку под Угальде? Сейчас будут разбираться. Наверное, вместо Бонгонда будет. Не думаю, что вместо Угальде начнут его ставить», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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