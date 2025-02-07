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Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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«ПСЖ» — «Монако»: Закария сравнял счёт, забив в ближний угол ворот Доннаруммы

«ПСЖ» — «Монако»: Закария сравнял счёт, забив в ближний угол ворот Доннаруммы
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В эти минуты проходит матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:05 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
3 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'    

На 17-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария сравнял счёт, забив в ближний угол ворот голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин остались на скамейке запасных.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.

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