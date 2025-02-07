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«Спартак» продолжает переговоры по Иличу, игрок находится в Москве — Ди Марцио

«Спартак» продолжает переговоры по Иличу, игрок находится в Москве — Ди Марцио
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«Спартак» продолжает вести переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника Ивана Илича из «Торино». Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, сербский футболист покинул Италию и на текущий момент находится в России, где проведёт несколько дней в ожидании завершения переговоров между «Спартаком» и «Торино». Подчёркивается, что оба клуба «усердно работают над устранением различных проблем».

Ранее главный тренер московской команды Деян Станкович заявил, что, скорее всего, сербский футболист не присоединится к его команде. Также в СМИ появлялась информация, что «Спартак» договорился с «Торино» о переходе Илича за € 22 млн плюс бонусы.

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