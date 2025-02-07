«ПСЖ» продлил контракты с Хакими, Витиньей и Мендешем до 2029 года

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о пролонгации трудовых соглашений с защитниками Ашрафом Хакими и Нуну Мендешем, а также с полузащитником Витиньей до 2029 года.

Хакими перешёл во французский гранд летом 2021 года из «Интера». За этот период 26-летний футболист принял участие в 147 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 27 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Мендеш выступает в составе «ПСЖ» с лета 2021 года. За это время 22-летний левый защитник сыграл 107 встреч во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал 14 ассистов. По данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 55 млн.

Витинья перешёл в парижский клуб из «Порту» летом 2022 года. За этот период 24-летний хавбек принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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