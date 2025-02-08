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Флик просит руководство «Барселоны» продлить контракт с Френки де Йонгом — Sport.es

Флик просит руководство «Барселоны» продлить контракт с Френки де Йонгом — Sport.es
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик желает, чтобы руководство сине-гранатовых продлило контракт с 27-летним полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сохранение нидерландского футболиста в команде было одним из немногих условий, выдвигаемых Фликом при заключении трудового соглашения с сине-гранатовыми. 59-летний специалист считает де Йонга одним из сильнейших полузащитников мира и полагает, что его потенциальный уход ослабит команду.

Подчёркивается, что «Барселона» предложила футболисту новый контракт в прошлом году, однако он не ответил на него. Несмотря на это, спортивный директор каталонского клуба Деку продолжает поддерживать контакт с де Йонгом, который знает, что пользуется доверием Флика. Это может стать ключевым фактором в переговорах.

Нидерландский футболист выступает в составе «Барселоны» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение де Йонга с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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