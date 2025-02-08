Радимов высказался о новом нападающем «Спартака» Ливае Гарсии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии.

«Говорят, что у него очень большая скорость. Однако проблема в том, что многие команды против «Спартака» закрываются. И скорость эту применить, может быть, не получится. Но красно‑белым нужно разнообразие в атаку. И легче будет вскрывать соперника, если больше вариантов будет.

«Спартак» — в двух очках от лидеров. Этими покупками красно‑белые дают понять, что будут бороться за золото», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.