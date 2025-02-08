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Слот одним предложением ответил на вопрос о будущем ван Дейка в «Ливерпуле»

Слот одним предложением ответил на вопрос о будущем ван Дейка в «Ливерпуле»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о будущем в клубе 33-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка, чей контракт заканчивается грядущим летом.

«Мой комментарий очень прост: я надеюсь, что смогу работать с ним на протяжении длительного времени», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нидерландский футболист выступает в составе «Ливерпуля» с января 2018 года. За этот период он принял участие в 302 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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