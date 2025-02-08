Защитник «Ахмата» Жиров назвал нападающих РПЛ, против которых ему сложнее всего играть

Защитник грозненского «Ахмата» Александр Жиров рассказал, с кем из нынешних нападающих Российской Премьер-Лиги ему тяжелее всего справляться.

«Против нападающих команд из первой части таблицы. Из «Зенита» — Кассьерра. Из «Краснодара» — Кордоба, таранного типа нападающий, который сам любит пободаться с защитниками. Дзюба из «Акрона» тоже. Против больших тяжёлых нападающих тяжело играть, потому что они сами любят корпусом поработать, тот же Комличенко из «Ростова».

Конечно, тяжело играть против быстрых, которые всегда на реализации, например, Угальде из «Спартака». Он специфический нападающий, который всегда ищет пространство, чтобы защитник его не увидел. Против таких форвардов всегда тяжело играть. Ты должен всегда быть сконцентрирован на этом», — сказал Жиров в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Жиров провёл в составе «Ахмата» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.