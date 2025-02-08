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«Бавария» разгромила «Вердер» в матче Бундеслиги благодаря дублю Кейна и голу Зане

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Вердер». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступил Сёрен Шторкс. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу мюнхенского клуба.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте счёт в матче открыл форвард «Баварии» Гарри Кейн. На 83-й минуте крайний нападающий Лерой Зане укрепил преимущество хозяев. В добавленное ко второму тайму время Кейн оформил дубль, забив гол с пенальти.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 54 очка за 21 матч. «Вердер» заработал 30 очков после 20 игр и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре мюнхенский клуб победил «Хольштайн» со счётом 4:3. «Вердер» обыграл «Майнц» со счётом 1:0.

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