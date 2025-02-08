«ПСЖ» — «Монако»: Кварацхелия отметился голом на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:05 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт – 2:1.
На 54-й минуте грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил второй мяч своей команды в ворота гостей.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин остались на скамейке запасных.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.
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