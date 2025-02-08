Результаты матчей чемпионата Германии 7 февраля

7 февраля в 21-м туре немецкой Бундеслиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

«Бавария» — «Вердер» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 54 очка за 21 игру. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 45 очков в 20 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Айнтрахт» с 38 очками после 20 матчей. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хайденхайм», набравший 14 очков, «Хольштайн» с 12 очками и «Бохум», заработавший 10 очков.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: